Apple AR/VR brýle budou stejně revoluční, jako tehdy iPhone 1. gen.

Na povrch vyplouvají další důležité střípky související s budoucími AR/VR brýlemi od Applu. Nové informace naznačují, že společnost nezahájí výrobu až do konce čtvrtého čtvrtletí příštího roku. S touto zprávou přišel populární a vážený analytik Ming-Chi Kuo.

Apple AR/VR brýle

Pravděpodobně by to znamenalo, že by se nový AR/VR produkt s logem nakousnutého jablka na trhu objevil koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023. Ještě před uvedením ale bude Apple chtít mít 100% funkční software, ekosystém a připravené služby.

Ming-Chi Kuo ve své zprávě pro investory také uvedl, že právě Apple bude mít nejlepší řešení na trhu. Dále analytik prohlásil, že Apple má před sebou několik velkých výzev v oblasti designu, protože společnost chce posunout svůj AR/VR headset na vyšší úroveň.

Revoluce v AR/VR světě má přijít právě v uživatelském rozhraní, na kterém společnost usilovně pracuje. V podstatě o podobně velký krok, jako v případě multi-touch na iPhonu první generace. Náhlavní souprava bude vybavena dvěma 8K displeji s vysokým rozlišením, pravděpodobně půjde o technologii micro-OLED, a celou řadou kamer pro detekci očí, hlavy a další funkce rozšířené reality.

