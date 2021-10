Nově v českých obchodech – Xiaomi, Realme, Nokia a Oukitel

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – Realme, Xiaomi a další zajímavé kousky v obchodech

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Na český trh zamířila novinka od Xiaomi, kde je cena těsně pod hranicí deseti tisíc korun. Za to se nabízí mobil s podporou 5G, rychlým displejem a stereo reproduktory.

Specifikace Xiaomi 11 Lite 5G NE

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6, DCI-P3

procesor: Snapdragon 778G

verze: 6 GB RAM LPDDR4x + 128 GB UFS 2.2 8 GB RAM LPDDR4x + 128/256 GB UFS 2.2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79 8 MPx, ultra širokoúhlý, f/2.2 5 MPx, makro, f/2.4 přední – 20 MPx

stereo, Hi-res Audio

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 160,53 x 75,7 x 6,81 mm, 158 gramů

5G, 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, 3.5mm jack

baterie: 4250 mAh + 33W

Realme C21Y

Řada C od společnosti Realme se vždy snaží nabídnout nízkou cenu a dobré specifikace. To by se dalo tvrdit i o modelu C21Y, který je dostupný na českém trhu. Novinka hlavně zaujme velkým úložištěm a pořádnou kapacitou baterie.

Specifikace Realme C21Y

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, Corning Gorilla Glass

procesor: UNISOC T610, 8 jader, 1,8 GHz

3/4 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32/64 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + realme UI

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 164,5 x 76 x 9,1 mm, 200 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou/GLONASS, microUSB

baterie: 5000 mAh + 10W nabíjení

Nokia G50

Zářijová novinka G50 se dostává na český trh. Pokud odhlédnete od použitého procesoru, nabízí se za přijatelnou cenu dobře vybavený mobil s podporou 5G, větší kapacitou baterie a 48MPx foťákem. Co se týče Snapdragonu 480, tak ačkoliv se jedná o procesor nižší třídy, má dostatek výkonu pro běžného uživatele.

Specifikace Nokia G50

displej: 6,82 palců, 720×1640 pixelů (HD+)

procesor: Snapdragon 480

verze: 4GB LPDDR4x RAM + 64GB (UFS 2.1) 6GB LPDDR4x RAM + 128GB (UFS 2.1)

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 11

Foťáky: zadní – 48 MPx 5 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

IP52

rozměry: 173,83 × 77,68 × 8,85 mm, 220 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

OUKITEL C21 Pro

Další novinka C21 Pro půjde do souboje s C21Y od Realme. Model od Oukitel je o něco levnější a svými specifikacemi se skoro vyrovná. Samozřejmě nelze očekávat mnoho za danou cenu.

Specifikace OUKITEL C21 Pro

displej: 6,39 palců, 1560 x 720 pixelů (HD+)

procesor: Helio P22

4 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11

foťáky: zadní – 21 MPx 2 MPx 0,3 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 161,7 x 75,6 x 9 mm, 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS/ GLONASS/ Beidou/GLONASS/Galileo, microUSB

baterie: 4000 mAh + 10W nabíjení



Domů » Články » Nově v českých obchodech – Xiaomi, Realme, Nokia a Oukitel

reklama reklama