Nokia G50 je další novinka se Snapdragonem 480

HMD Global se stará o značku smartphonů Nokia, přičemž již nějakou dobu čekáme na top model nebo na smartphone vyšší střední třídy, a to i z pohledu specifikací. Dnešní novinka ani do jedné kategorie nezapadá. Nokia G50 se bude chlubit nižší cenou a hlavně podporou sítí páté generace.

„Od prvního dne je naším posláním zpřístupnit všem po celém světě kvalitní mobilní technologie. Jsme nesmírně hrdí na to, že s telefonem Nokia G50 se 5G dostane do kapes ještě více lidem, a to navíc se špičkovou podporou a s precizním zpracováním. Chceme také lidem umožnit, aby mohli svůj telefon využívat co nejdéle a aby tak pomohli snížit svou uhlíkovou stopu.“, Florian Seiche, CEO společnosti HMD Global