Náklady na výrobu iPhonu 13 Pro se oproti loňskému modelu zvýšily o 4 %, cena je ale nižší

iPhone 13 Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Nové iPhony 13 byly představeny a jistě každého fanouška zajímá, jaké jsou výrobní náklady na nový model. Ačkoliv se výrobní náklady oproti loňskému modelu lehce zvýšily, cena za kterou je nový iPhone 13 Pro přichází do prodeje, je nižší.

Jaké jsou výrobní náklady nového iPhonu 13 Pro 256 GB?

A to je pozitivní. Loňský model iPhone 12 Pro s 256 GB interního úložiště byla stanovena na 29 990 Kč. Letošní iPhone 13 Pro se stejnou kapacitou přichází do prodeje s cenovkou o 1 000 Kč nižší. Levnější jsou i další varianty. Přitom výrobní náklady konkrétně iPhonu 13 Pro 256 GB oproti loňskému modelu mírně vzrostly. Je to dané jednak tím, že nový model přichází s novějšími technologiemi a vylepšeními (nový procesor A15 Bionic, NAND flash paměť, lepší displej atd.), ale do hry také vstoupila nepříznivá situace kolem dostupnosti čipů a dalších součástek, které výrazně zvýšily náklady na výrobu.

Podle zprávy TechInsights výrobní náklady na iPhone 13 Pro 256 GB činí 570 dolarů, což je v přepočtu zhruba 12 435 Kč. Aktuální cena iPhonu 13 Pro 256 GB je pro americký trh stanovena na 1 099 dolarů. Výrobní náklady na loňský model iPhone 12 Pro 256 činily zhruba 548 dolarů. Výrobní náklady tedy oproti loňskému modelu vzrostly zhruba o 4 %. Navzdory rostoucím nákladům na výrobu letos Apple ceny nových iPhonů nijak nezvedl, což je na jednu stranu pozitivní zpráva, nicméně s přihlédnutím k tomu, jaké marže Apple na svých telefonech má, se jedná o rozumný krok. Přeci jen nové iPhony nepřinesly oproti loňským modelům nic převratného.

Kromě iPhonu jsou ve zprávě TechInsights zmíněny i výrobní náklady telefonu Samsungu Galaxy S21+. Jen pro ilustraci, výrobní náklady tohoto modelu činí 508 dolarů. Doporučená cena je pak stanovena na 1 050 dolarů. Z výše uvedeného je patrné, že nejen Apple má obrovské zisky z prodeje telefonů, a to i po odečtení všech nákladů na vývoj, reklamu a distribuci. Je potřeba zohlednit také to, že výrobní náklady jsou vypočítávány z dodavatelských cen součástek a komponent. Apple není rozhodně malý hráč a jistě si dokáže vyjednat nižší ceny, než jak jaké jsou oficiálně uváděny, což znamená, že reálný zisk z telefonů bude vyšší.

Zdroj: gsmarena.com



