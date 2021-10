Zdroj: Doogee.cc

Společnost Doogee do segmentu střední třídy zařazuje model nesoucí označení X96 Pro, který za nízkou cenu poskytne spíše podprůměrnou výbavu. K tomu navíc výrobce ještě neváhal přidat osekanou edici Go od Androidu. Proto v něm uspokojení najdou pouze méně nároční zákazníci. U telefonu bude předprodej spuštěn od 11. října, přičemž některé obchody v Číně jej již běžně prodávají.

Daleko od úspěchu

Do přední části byl nasazen 6,52palcový LCD displej s HD+ rozlišením a „Waterdrop“ výřez doplněný o 8MPx selfie kamerku. Do jeho útrob se dostal osmijádrový čip SC9863A od Unisoc, 2GB operační paměť RAM doprovázena 32GB úložištěm. To ke všemu podporuje až 256GB paměťové microSD karty. K článku baterie o velikosti 5 400 mAh patří také základní 10W dobíjení.

Vzadu zabírají místo čtyři objektivy fotoaparátu (13 + 2 + 2 + 2 MPx), LED blesk a skener otisků prstů. Dále konstrukci okupuje jeden osamocený slot pro SIM, dvojitý slot (1x SIM + 1x microSD), 3,5mm sluchátkový jack nebo microUSB port. U uživatelského prostředí čeká operační systém Android 11 ve zmiňované edici Go. Závěrem prodejní cena po přepočtu startuje od hranice 2 984 Kč.

Zdroje: gizmochina.com, doogee.cc



Domů » Články » Doogee X96 Pro jde naproti nenáročným uživatelům

reklama reklama