M1 Max má výkonnější GPU než PlayStation 5

Apple udělal velmi působivou práci v rámci vývoje nových čipů M1 Pro a M1 Max. Během konference společnost demonstrovala, jak výkonné GPU čipy mají. Na povrch ale vyšla další zajímavá zpráva, konkrétně má mít GPU větší výkon než PlayStation 5.

Čip M1 Max lze nakonfigurovat tak, aby měl až 32 jader GPU, což je obrovský skok ve srovnání s 8 jádry nabízenými v čipu M1. M1 Max má spotřebovávat o 70 % energie méně při maximální grafické zátěži v porovnání s notebookem s diskrétní grafickou kartou. Dále Apple uvedl, že je podobně výkonný jako profesionální notebook s vysoce výkonným diskrétním grafickým procesorem, akorát při práci M1 Max spotřebuje o 100 wattů méně energie.

Ve srovnání s MSI GE76 Raider a Razer Blade 15 Advanced společnost Apple testovala 16palcový MacBook Pro (‌M1‌ Max) s 10jádrovým procesorem, 32jádrovým GPU a 64GB RAM. Pro další rozdělení výkonu GPU server Notebookcheck odhadl, kolik teraflopů zvládnou nové čipy ‌M1‌ Pro a ‌M1‌ Max na základě dostupných informací společnosti Apple:

Na papíře může M1 Max s 32 jádry GPU zvládnout více teraflopů než PlayStation 5, u kterého je maximum 10,28 teraflopů. Nutno ale podotknout, že čísla jsou založena na odhadech, nikoliv reálném testování.

Zdroj: macrumors.com

