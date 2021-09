Zdroj: Dotekomanie

Google před časem uvedl aplikaci Files, která byla určena zejména pro smartphony se systémem Android Go, tedy odlehčenou verzi nevyžadující výkonný hardware. Následně ale došlo k rozhodnutí, že aplikace bude dostupná i pro běžný systém. Jde ve své podstatě o správce souborů, který má i pokročilé funkce zaměřené na jednodušší ovládání. Nyní jsme se dočkali novinky Smart Storage.

Aplikace Files od Googlu dostává nové ovládání pro videa

Smart Storage

Pakliže používáte Google Fotky jako hlavní centrum pro zálohování snímků a videí, tak asi občas musíte udělat smazání fotek a videí, které jsou již zálohované. Tato funkce není nijak automatizována a musíte si na ni vzpomenout. Nachází se v menu, které vyvoláte po kliknutí na profilovou fotku v aplikaci. Zde stačí stisknout Uvolnit místo.

Z nějakého důvodu přichází automatické mazání do aplikace Google Files. Nevíme, proč nedošlo k integraci přímo do Google Fotek. Pro aktivaci musíte jít do nastavení aplikace Files a zde najít položku Smart Storage. Ta má za úkol automaticky smazat fotografie a videa, která jsou již zálohované v Google Fotkách (v cloudu).

Ke smazání dojde u těch souborů, které jsou starší více než 60 dnů. Nemusíte se tedy obávat, že by mobil hned mazal například fotku po její synchronizaci do cloudu. V základu je funkce vypnutá, takže se nemusíte o ni starat, pokud ji nechcete.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Zapněte si Smart Storage v Google Files a už se nemusíte starat o mazání

reklama reklama