Your Phone pro Windows 11 získává nové rozhraní

Microsoft na své konferenci představil nové uživatelské rozhraní pro aplikaci Your Phone, které by mělo být pro uživatele více intuitivnější a efektivnější. Co nového nabízí?

Your Phone v novém a lepším kabátku

Současné prostředí nabízí v boční nabídce několik sekcí, kde najdeme oznámení, zprávy, hovory a aplikace. Všechny tyto sekce jsou oddělené, takže v reálném čase je možné vidět pouze jednu vybranou sekci. To bude v nové verzi částečně jinak.

Microsoft nahrazuje nabídku na levé straně aplikace informačním kanálem, takže oznámení budou vždy přístupná při navigaci i ve zbytku aplikací. Jednotlivé sekce pak byly přesunuty do horní části okna aplikace. To jsou hlavní změny v aplikaci Your Phone, které nám Microsoft ukázal. Každá sekce bude umožňovat stejné funkce, jako doposud.

Pokud si chcete novou verzi vyzkoušet, stáhnete si aplikaci Your Phone Companion z Obchodu Play.

