Realme Band 2 připomíná více hodinky než náramek

Realme má s nositelnými chytrými produkty teprve roční zkušenost, v loňském roce společnost představila svůj první chytrý náramek Realme Band. Zda se dočkáme druhé generace svým způsobem záviselo na tom, zda se bude náramek první generace prodávat. Očividně je Realme s poptávkou spokojeno, protože uvádí Realme Band 2.

Druhá generace je od svého předchůdce velmi odlišný. Působí spíše jako chytré hodinky než jako fitness tracker. Máme zde 1,4palcový LCD panel s rozlišením 167 x 320 pixelů a jasem 500 nitů. Ve spodním rámečku displeje se nachází kapacitní tlačítko, přičemž celý displej je samozřejmě dotykový.

Zajímavé je, že v prodeji bude jediná barevná varianta Space Grey (k zakoupení jsou libovolné řemínky). Máme tu vodotěsnost do 50 metrů, monitor srdeční frekvence nebo SpO2. Náramek podporuje 90 sportovních režimů, monitorování hladiny kyslíku v krvi, monitorování spánku, menstruačního cyklu nebo stresu.

Přítomné je nejnovější Bluetooth 5.1 a doprovodná aplikace Realme Link, přičemž náramek je kompatibilní se systémem Android 5.1 / novější a iOS 11 / novější. Přítomná je 204mAh baterie s výdrží až 12 dnů. Realme Band 2 je v prodeji za 41 dolarů.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!