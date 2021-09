Xiaomi představilo hodinky a sluchátka

ÄŚĂ­nskĂ˝ technologickĂ˝ gigant, kterĂ˝ se tlaÄŤĂ­ na pĹ™ednĂ­ příčky svÄ›tovĂ˝ch vĂ˝robcĹŻ, pĹ™edstavil dva novĂ© produkty. Mezi nimi jsou chytrĂ© hodinky a bezdrátová sluchátka s aktivnĂ­m potlaÄŤenĂ­m hluku. ZaÄŤnÄ›me nejprve hodinkami, protoĹľe ty se zdajĂ­ bĂ˝t nejzajĂ­mavÄ›jší.Â

Xiaomi Watch Color 2, tak se nové hodinky jmenují, přichází s 1,43palcovým AMOLED displejem s hustotou pixelů 326 ppi. Kolem displeje se nachází kovový rámeček, který je možné zakoupit ve třech barevných provedeních. Kombinovat hodinky pak lze s více než 200 ciferníky a 6 barvami řemínku (černá, modrá, bílá, zelená, oranžová a žlutá).

AÄŤkoliv hodinky používajĂ­ proprietárnĂ­ operaÄŤnĂ­ systĂ©m, podporujĂ­ aplikace tĹ™etĂ­ch stran. Máme zde vodÄ›odolnost 5ATM, takĹľe si s nimi i zaplavete. Xiaomi Watch Color 2 podporujĂ­ 117 sportovnĂ­ch reĹľimĹŻ, z nichĹľ 19 je na profesionálnĂ­ Ăşrovni. Baterie s kapacitou 470 mAh zajistĂ­ 30hodinovĂ© používánĂ­ s GPS.Â

Máme tu takĂ© 24hodinovĂ© sledovánĂ­ srdeÄŤnĂ­ frekvence, měřenĂ­ krevnĂ­ho kyslĂ­ku (SpO2) a sledovánĂ­ spánku. K dispozici jsou mimo jinĂ© i zdravotnĂ­ funkce pro Ĺľeny. Hodinky je moĹľnĂ© zakoupit za 155 dolarĹŻ, pĹ™iÄŤemĹľ prodej bude zahájen 30.9.2021.Â

Sluchátka s tak sloĹľitĂ˝m názvem pĹ™eci musĂ­ umÄ›t plno vÄ›cĂ­. Jsou tedy vybavena pokroÄŤilĂ˝m potlaÄŤenĂ­m hluku, kterĂ© sniĹľuje okolnĂ­ hluk aĹľ o 40 dB. Sluchátka dokonce podporujĂ­ sledovánĂ­ hlavy, coĹľ znamená, Ĺľe dokáží replikovat prostorovĂ˝ zvuk. Jedná se mimo jinĂ© takĂ© o prvnĂ­ sluchátka, která nabĂ­zĂ­ nejnovÄ›jší verzi vysoce kvalitnĂ­ho zvukovĂ©ho kodeku LHDC 4.0.Â

Na jedno nabitĂ­ vydrží aĹľ 27 hodin, samozĹ™ejmÄ› s pouĹľitĂ­m dobĂ­jecĂ­ho pouzdra. Nebude jim vadit ani déšt nebo pot, protoĹľe majĂ­ certifikaci IP55. Sluchátka budou v prodeji od 30. 9. 2021 za cenu 110 dolarĹŻ.Â

