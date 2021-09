Amazon představil nový fitness náramek Halo View, do výbavy dostal AMOLED displej

Zdroj: Amazon

Amazon uvádí na trh nový fitness náramek Halo View, který je nástupcem loňského modelu. Oproti loňskému modelu se však může pochlubit nejen nižší cenovkou, ale také AMOLED displejem.

Halo View je nástupce první loňské verze doplněné o barevný AMOLED displej

Nový Halo View se svým designem podobá náramku FitBit Charge. Do výbavy dostal AMOLED displej a také třeba hmatovou odezvu. Náramek umí zobrazit historii aktivit, umí zaznamenat různé sportovní aktivity, sledovat spánek, nebo hladinu kyslíku v krvi. Díky optickému senzoru dokáže monitorovat srdeční tep, dokáže snímat teplotu povrchu pokožky, je vybaven akcelerometrem a nechybí mu ani odolnost proti vodě.

Amazon uvádí, že by náramek měl vydržet na jedno nabití až sedm dní a do plné kapacity baterie se nabije za méně než 90 minut. V tuto chvíli zatím není k dispozici kompletní technická specifikace, ale již nyní víme, že není náramek vybaven například integrovaným mikrofonem. Nebude tedy možné využívat hlasového asistenta, nebo odpovídat na zprávy. Znamená to také to, že díky absenci mikrofonu nemusí fungovat některé funkce Tone.

Funkce Tone by díky přístupu k mikrofonu měla sledovat po celý den váš hlas a díky analýze hlasu by následně vyhodnotila, jak moc jsme vystresovaní, naštvaní nebo naopak v dobré náladě a tento celkový obraz by měl ukázat v jakém duševním zdraví se nacházíme. Funkce Tone a další jsou součástí prémiového balíčku Halo. Za tento balíček si Amazon dodatečně účtuje 4 dolary měsíčně. Tento balíček pak zpřístupní údaje o složení těla a celkovém zdraví, intenzitě a skóre aktivity, nebo přináší údaje o spánku.

Náramek bude k dispozici ve třech barevných provedeních, černé, zelené a levandulové. Zatím nemáme k dispozici podrobnější specifikace, jako jsou rozměry, velikost displeje a další. Náramek by měl být v prodeji s cenovkou 80 dolarů, tedy v přepočtu za cenu kolem 1 700 Kč.

