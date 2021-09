Xiaomi Civi, nová řada bude brzy představena

Čínský technologický gigant Xiaomi plánuje představit novinku s názvem Xiaomi Civi. Potvrzuje to hned několik příspěvků na čínské sociální síti Weibo, kde se dokonce objevil i termín pro uvedení telefonu. Konkrétně bychom se nové řady smartphonů měli dočkat už 27. září ve 14:00 místního času.

Xiaomi Civi, tak bude znít nová řada smartphonů. Zahraniční média tvrdí, že by mělo jít o náhradu série CC, přičemž Civi bude cílit hlavně na ženy. Připravovaná novinka byla dokonce před několika týdny spatřena v dokumentech TENAA, jednalo se o model s označením 2107119DC.

Jak bylo již v úvodu řečeno, telefon bude představen už 27. září 2021. Očekáváme minimálně hardwarové specifikace spadající do vyšší střední třídy.

Zdroj: gizmochina.com

