WhatsApp vám umožní schovat „Naposledy zobrazeno“ status před vybranými lidmi

Většina současně populárních aplikací pro zasílání zpráv umožňuje snadno zjistit, kdy byli vaši přátelé naposledy online. Často jde o užitečné vodítko, protože víte, zda můžete nebo byste měli očekávat rychlou reakci. Ne každý však musí vědět, že jste byli vzhůru až do 4h rána a hráli na konzoli. WhatsApp se proto chystá výrazně usnadnit správu toho, kdo může a nemůže vidět vaše profilové informace, včetně posledního přihlášení.

Jak uvádí server WABetaInfo, v současnosti se vyvíjejí nové nástroje pro ochranu osobních údajů, které umožňují přesně kontrolovat, kdo může vidět části vašeho profilu. Aktuálně „Last Seen,“ „Profile Picture,“ a „About” lze nastavit u každého vašeho kontaktu, nebo u nikoho. Neexistují zde žádné přizpůsobitelné možnosti, které by ve srovnání s jinými službami udržovali věci na odlišné úrovni. Tato omezení budou brzy zrušena, protože WhatsApp v současné době testuje schopnost vybrat konkrétní kontakty, které nebudou mít přístup ke sledování vašeho stavu – tj. kdy jste se naposledy připojili.

Díky tomu se budete moci před hrstkou lidmi alespoň trochu schovat, aniž byste uživatele přímo deaktivovali. Tato možnost bude také podporovat profilové fotografie a bio, což poskytne mnohem větší kontrolu nad ochranou osobních údajů, než se dříve nabízelo. Deaktivace „Last Seen“ zůstane obousměrná – pokud ji skryjete před skupinou lidí ve vašem seznamu kontaktů, WhatsApp na oplátku skryje jejich informace.

Původně se tato novinka objevila v iOS aplikaci, ale chystá se samozřejmě také Android verze.

Zdroj: androidpolice.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!