iPhone 13 prakticky potvrzen na videu

Nedávno smazané video, které mělo poukázat na údajně oficiální silikonové pouzdro pro iPhone 13 Pro Max, zřejmě nakonec potvrdilo označení letošní řady iPhone 13, která bude už tento měsíc představena.

Video bylo původně sdíleno minulý týden na twitterovém účtu PinkDon1 a ukázalo několik silikonových pouzder v bílých krabičkách, které jsou pohromadě slepeny pomocí elastických pásků, přičemž na štítcích je nápis iPhone 13 Pro Max Silicone Case a pod ním značka MagSafe. Video pak ukazuje hromadu krabic, kde se nachází stovky dalších kusů, což značí hromadnou výrobu.

Video bylo prakticky ihned staženo, ale samozřejmě video uživatelé stáhli a vesele uploadovali dále. Je velmi obtížné hodnotit autenticitu videa na základě zdroje.

Zdroj: macrumors.com

