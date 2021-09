Vibrace motocyklu mohou výrazně poškodit váš iPhone

Na stránkách podpory Applu se objevil zajímavý příspěvek o tom, jak vystavení iPhonu vibracím s vysokou amplitudou můžou telefonu ublížit. Pokud rádi flexíte na českých silnicích a užíváte si každou díru, kterou váš automobil projede, měli byste si příští výjezd dvakrát rozmyslet.

V článku se totiž uvádí, že Apple nedoporučuje namontovat iPhone na motocykl, protože vibrace mohou být přenášeny prostřednictvím řídítek a podvozku motocyklu. Apple nezmiňuje automobily, ale troufám si říci, že ve staré Octavii s „vyřachtaným“ dieslovým motorem bude způsobovat úplně stejně silné vibrace, ne-li horší.

Apple ale přidal také technické vysvětlení, které prostě dává smysl. Konkrétně uvádí, že pokud při fotografování omylem pohnete telefonem, může být výsledná fotka rozmazaná. Aby se tomu zabránilo, používá se optická stabilizace obrazu (OIS). U OIS gyroskop cítí, že se kamera pohnula. Aby se omezil pohyb obrazu a výsledné rozostření, objektiv se pohybuje podle úhlu gyroskopu.

Některé iPhony mají dokonce automatické zaostřování (AF) s uzavřenou smyčkou. Pokud iPhone s těmito funkcemi budete dlouhodobě vystavovat silným vibracím, může postupně docházet ke zhoršené kvalitě fotografií a videí. Tyto funkce nabízí třeba iPhone 6s, iPhone 6s Plus – vlastně všechny iPhony od modelu 7.

Apple dále uvedl, že pokud přesto chcete upevnit iPhone na skútr nebo motorku, doporučuje použít držák tlumící vibrace.

Zdroj: theverge.com

