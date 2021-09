Telefony Xiaomi i POCO koupíte pouze do pondělí za vůbec nejnižší ceny na trhu [sponzorovaný článek]

Pouze tři dny nabízí Xiaomi speciální slevy na vybrané smartphony. Ode dneška do pondělí tak můžete koupit telefony Xiaomi a POCO o 20 % levněji – stačí v košíku zadat níže uvedený slevový kód. U Mobil Pohotovosti navíc k telefonům získáte zdarma prodlouženou záruku na 3 roky.

Xiaomi Days běží pouze v období od soboty 11. do pondělí 13. 9. V rámci akce můžete výhodně pořídit jak vlajkovou loď Xiaomi Mi 11, tak i modely střední a nižší střední třídy, a to nejenom od Xiaomi, ale také od sesterské značky POCO. Pro získání slevy stačí po vložení vybraného produktu do košíku zadat kód „XIAOMIDAYS“ (bez uvozovek) a sleva 20 % se okamžitě promítne do ceny.

Kód XIAOMIDAYS platí na:

Na mp.cz koupíte v těchto dnech telefony, hodinky a další produkty s největšími slevami, s nejlepším dárkem v podobě prodloužené záruky na 3 roky a také za nejnižší měsíční splátku. Kompletní nabídku najdete přímo zde.



