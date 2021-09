Společnost Sennheiser uvedla svá nekompromisní sluchátka CX Plus True Wireless

Zdroj: Sennheiser

Spole─Źnost Sennheiser uvedla pln─Ť bezdr├ítov├í sluch├ítka CX Plus True Wireless. Novinka zn├ím├ęho v├Żrobce zaujme ka┼żd├ęho milovn├şka hudby nejen ┼ípi─Źkovou kvalitou zvuku, ale tak├ę nekompromisn├ş v├Żbavou. Do t├ę pat┼Ö├ş potla─Źen├ş okoln├şho hluku, odolnost proti vod─Ť, nebo kodeky aptX Adaptive a AAC.

Sennheiser CX Plus True Wireless – to nejlep┼í├ş pro va┼íe u┼íi

Tato novinka stav├ş na na oce┼łovan├Żch TrueResponse m─Ťni─Ź├şch, kter├ę p┼Öin├í┼í├ş vyv├í┼żen├Ż p┼Öednes zvuku v cel├ęm frekven─Źn├şm p├ísmu 5 HZ – 21 kHz. Bezprobl├ęmov├Ż p┼Öenos zvuku zajist├ş technologie Bluetooth 5.2 s podporou kodek┼» aptX, AAC a nejnov─Ťj┼í├şho kodeku aptX Adaptive. Tento kodek um├ş navolit nejoptim├íln─Ťj┼í├ş rychlost p┼Öenosu podle p┼Öehr├ívan├ęho obsahu a je┼ít─Ť dok├í┼że zajistit ├║sporu baterie p┼Öi p┼Öehr├ív├ín├ş MP3 skladeb, nebo sledov├ín├ş vide├ş na Youtube. P┼Öednost├ş tohoto kodeku je tak├ę schopnost synchronizace obrazu a zvuku p┼Öi sledov├ín├ş videa a hran├ş her.

Ve v├Żbav─Ť nechyb├ş ani funkce aktivn├şho potla─Źen├ş okoln├şho hluku – ANC, kter├ę se bude hodit p┼Öedev┼í├şm ve m─Ťst─Ť. Integrovan├í baterie dok├í┼że dodat sluch├ítk┼»m energii a┼ż na 8 hodin poslechu bez p┼Öeru┼íen├ş. Nab├şjec├ş pouzdro pak dok├í┼że dodat sluch├ítk┼»m celkem a┼ż 24 hodin provozu. Sluch├ítka tak dok├í┼ż├ş dr┼żet krok s na┼í├şm rytmem po cel├Ż pracovn├ş den. Sluch├ítka poskytnou i zv├Ż┼íen├Ż komfort no┼íen├ş v u┼í├şch, kter├ęho Sennheiser dos├íhl d├şky ergonomick├Żm studi├şm a zmen┼íen├ş jejich rozm─Ťr┼». Sportovn─Ť zalo┼żen├ę majitele sluch├ítka pot─Ť┼í├ş svou vod─Ťodolnost├ş s kryt├şm IPX4, kter├ę deklaruje odolnost proti st┼Ö├şkaj├şc├ş vod─Ť a potu.

V balen├ş nechyb├ş celkem 4 silikonov├ę n├ístavce do u┼í├ş, kter├ę zajist├ş to, ┼że sluch├ítka budou sed─Ťt ka┼żd├ęmu a rovn─Ť┼ż se postaraj├ş o kvalitn├ş izolaci od okoln├şho hluku. D├şky vestav─Ťn├ęmu ekvaliz├ęru se milovn├şci kvalitn├şho poslechu mohou t─Ť┼íit tak├ę v├Żrazn├Żm bas┼»m. Sluch├ítka jsou rovn─Ť┼ż vybavena intuitivn├şm dotykov├Żm ovl├íd├ín├şm, kter├ę lze p┼Öizp┼»sobit skrze nastaven├ş v aplikaci Sennheiser Smart Control. D├şky dotykov├ęmu ovl├íd├ín├ş tak bude hra─Źkou vy┼Öizov├ín├ş hovor┼», ovl├íd├ín├ş p┼Öehr├ív├ín├ş hudby, nebo hlasov├Żch asistent┼» Apple Siri, nebo Google Assistant. Praktickou funkc├ş je rovn─Ť┼ż transparentn├ş re┼żim, kter├Ż zajist├ş neru┼íenou komunikaci s okol├şm, ani┼ż by bylo nutn├ę sluch├ítka vyjmout z ucha. Sennheiser CX Plus True Wireless jsou dostupn├í v barevn├Żch variant├ích ─Źern├í a b├şl├í a z├şskat je m┼»┼żete za cenu 4 160 K─Ź.

 Zdroj: Tisková zpráva

