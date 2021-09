Jak dlouho musíte vydělávat na iPhone 13?

Zdroj: Apple

Apple před dvěma dny představil nové iPhony a řadu dalších produktů. Tak jako každý rok, mnoho stávajících i nových uživatelů stojí před dilematem, zdali si novinku pořídit, či nikoliv. Nové iPhony totiž nepatří mezi nejlevnější produkty.

Jak dlouho musí lidé vydělávat na nový iPhone 13 v jednotlivých zemích?

Společnost Picodi porovnala ceny nového modelu iPhone 13 Pro ve verzi 128 GB s výdělky lidí v jednotlivých zemích. Na základě této analýzy spočítala, kolik dní by trvalo těmto lidem v jednotlivých zemích na tento telefon vydělat. Oficiální cena iPhonu 13 Pro 128 GB byla stanovena na 28 990 Kč. V balení, stejně jako vloni, nenalezneme nabíječku a sluchátka. Výjimkou je pouze Francie, kde Apple musí do balení přidat sluchátka dle příslušného místního zákona.

V České republice podle ČSÚ činí průměrná hrubá mzda 35 285 Kč (čistá mzda 28 428 Kč). Aby si tedy průměrný pracující Čech mohl tuto novinku pořídit, musel by pracovat 21,4 dní a to ještě za předpokladu, že by veškerý výdělek šel na koupit telefonu. V porovnání s loňským rokem jsme si tak polepšili o 3,1 dnů. Níže se můžete podívat, jak si tzv. iPhone index v česku vede za poslední čtyři roky:

2018 – 26,2 dní

2019 – 25,2 dní

2020 – 24,5 dní

2021 – 21,4 dní

Z analýzy, kterou společnost Picodi zpracovala, vyplývá, že nejrychleji si na iPhone vydělají Švýcaři, a to za pouhých 4,4 dní. Hned na druhém místě se statisticky umístili Američané, kteří si na iPhone vydělají za 5,9 dní a na třetím místě se umístili Australané s dobou 6,4 dní. Naopak na druhé straně spektra se umístili Turci s dobou 92,5 dní, Filipínci s 90,2 dny a Brazilci se 79,2 dny.

Jak je metodika zpracovávána a jaké jsou zdroje dat?

Společnost Picodi iPhone index zpracovává již od roku 2018. iPhone index je vypočítáván na základě cen zveřejněných společností Apple, nebo autorizovanými prodejci. Výše průměrné čisté a hrubé mzdy je získávána buď ze oficiálních stránek jednotlivých ministerstev, nebo statistických úřadů, které jsou platné v den zveřejnění cen nových iPhonů v jednotlivých zemích. Čisté částky jsou pak vypočítávány místními daňovými kalkulačkami a měsíční mzdy jsou děleny číslem 21, tedy průměrným počtem pracovních dnů v měsíci.

