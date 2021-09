Samsung údajně navyšuje výrobní kapacitu ohebných displejů až o 50 %

Galaxy Z Flip 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Není tomu dávno, co Samsung na trh uvedl dvojici svých ohebných smartphonů Galaxy Z Flip 3 a Galaxy Z Fold 3, nemá tak zatím k dispozici příliš odborné statistiky o jejich prodejích. Samsung si ale údajně věří natolik, že jeho divize Samsung Display údajně plánuje rozšíření výrobní kapacity ohebných panelů o téměř 50 %.

Velké plány s ohebnými displeji

Dle The Korean Echonomic Daily jihorojeksá společnost plánuje rozšíření své výrobní kapacity v Bac Ninh (Vietnam), které má začít ještě letos. K dokončení by pak mělo dojít ještě v tomto roce, případně začátkem roku 2022. Po jeho dokončení by měla výrobní kapacita na ohebné displeje vzrůst ze 17 na 25 milionů za rok, tedy zhruba o 47 %.

Galaxy Z Flip 3 – stylový gymnasta [recenze]

Z dostupných jednotek by mělo být určeno 10 milionů panelů pro větší Galaxy Z Fold, zbylých 15 milionů poté pro menší a dostupnější Galaxy Z Flip. Jen pro srovnání, původní generace Galaxy Z Fold se globálně prodalo jen 500 000 kusů, Z Fold 2 pak přibližně 1 500 000 kusů, přičemž letošních ohebných novinek Samsung stihl vyrobit již přes 3 miliony.

Pokud jsou tato tvrzení pravdivá, znamenalo by to nejen mnohem více dostupných kusů, ale také pravděpodobně nižší koncovou cenu, z níž by těžili zejména zákazníci. Kromě toho tímto krokem Samsung také ukazuje konkurenci, že to s ohebnými telefony myslí vážně. Navýšením výrobní kapacity my také mohl nabídnout prostor pro dodávání displejů ostatním, z čehož by těšil nejen samotný trh, ale i zákazníci.

Zdroj: androidauthority.com



