Samsung představil pásky k hodinkám ze slupek od jablek

Samsung představil šest nových řemínků/pásků pro chytré hodinky Galaxy Watch 4. Nová šestice se liší hlavně tím, že je vyrobena z recyklovatelných a ekologických materiálů, použity dokonce byly slupky z jablek. Šestice byla vyrobena ve spolupráci s Sami Miró, módní návrhářkou, jejíž předchozí kolekce taktéž využívaly recyklovatelné materiály. Řemínky/pásky jsou už v prodeji a ceny startují na 39,99 dolarech.

Kolekce obsahuje šestici řemínků. Konkrétně tu máme „Midnight Black“ a „Stratus Sky“, které jsou 100% vyrobeny ze jablečných slupek. Společnost Samsung tvrdí, že materiál má „prvotřídní vzhled kůže“, přičemž zjevně nepochází ze zvířat. Další čtyři pásky („Aurora Night“, „Cloud Navy,“ „Earth Sunrise“ a „Dawn Atlas“) jsou vyrobeny z termoplastického polyuretanového (TPU) materiálu, o kterém Samsung říká, že je recyklovatelný.

Vedle těchto pásků Samsung vydává také kolekci tří doplňkových bezplatných ciferníků, které jsou k dispozici ze stažení z Obchod Play.

Zdroj: theverge.com

