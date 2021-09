Galaxy Wide5 představen, vychází z modelu Galaxy A22 5G

V Jižní Koreji společnost Samsung představila nový smartphone Galaxy Wide5. S největší pravděpodobností bude telefon v Evropě znám jako Galaxy F42 5G, alespoň tak naznačují některé certifikace.

Galaxy Wide5 jednoznačně vychází z modelu Galaxy A22 5G, ale nejde o 100% kopii. Srdcem telefonu je stále procesor Dimensity 700, který je vyroben pomocí 7nanometrové technologii. Má dvě jádra Cortex-A76, GPU Mali-G57 MC2 a 5G modem 2,77 Gb / s (sub-6), plus podporu Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1.

Přestože čipová sada podporuje obnovovací frekvenci až 90 Hz při rozlišení 1080p+, což je atribut, který nabízí Galaxy A22 5G, zde Samsung vsadil na klasiku. LCD displej má stále velikost 6,6 palců s rozlišením 1080p+ a s výřezem ve tvaru písmene V.

Velmi pozitivní zprávou je, že výrazná práce byla provedena v oblasti fotoaparátu. Hlavní senzor má nyní rozlišení 64 MPx (oproti 48 MPx). Ultra širokoúhlý fotoaparát (115°) však stále používá 5MPx senzor s nízkým rozlišením a je zde také 2MPx snímač hloubky. Naopak na přední straně je použit 8MPx fotoaparát.

Telefon je dále vybaven operační pamětí s kapacitou 6 GB a 128GB vnitřním úložištěm, které je možné rozšířit pomocí microSD karty (až o 1 TB). Kapacita RAM se ale může v jednotlivých zemích lišit. Nakonec smartphone přináší stejnou 5 000mAh baterii, která nabízí 15W podporu rychlého nabíjení. Telefon je dodáván v černé, bílé a modré barvě.

Samsung Galaxy Wide5 je možné zakoupit za 385 dolarů (v Jižní Koreji). Kdy se zařízení dostane i k nám do Evropy, není prozatím jasné.

Zdroj: gsmarena.com

