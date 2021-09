Samsung chystá velmi levný 5G telefon s 50MPx fotoaparátem

Zdroj: Dotekománie

S podporou 5G sĂ­tĂ­ v mobilnĂ­ch telefonech se za poslednĂ­ rok a pĹŻl roztrhl doslova pytel. PĹ™ednĂ­ vĂ˝robci na 5G podporu tlaÄŤĂ­ a snaží se ji dostat do kaĹľdĂ©ho segmentu. Příkladem toho je Samsung, kterĂ˝ se chystá 5G implementovat do základnĂ­ho segmentu, tedy nabĂ­dnout jej i tÄ›m nejmĂ©nÄ› nároÄŤnĂ˝m uĹľivatelĹŻm.Â

Samsung Galaxy A13 5G

Informaci poskytli lidé z GalaxyClubu, kteří poukazují na příchod Galaxy A13 5G, tedy nástupce Galaxy A12. Telefon by měl být vybaven 50MPx hlavním fotoaparátem, což je pro tuto cenovou kategorii minimálně zajímavé. Nepůjde ale o stejný senzor, který bude použit ve vlajkových modelech. S největší pravděpodobností se bude jednat o ISOCELL JN1, ten používá třeba Xiaomi v modelu Redmi 10. Senzor nabídne pixely o velikosti 0,64 μm a využije technologii Tetrapixel, což by mělo dopomoci k výsledku při slabém osvětlení.

V oblasti baterie by nemÄ›lo dojĂ­t k vĂ˝raznĂ˝m zmÄ›nám oproti souÄŤasnĂ©mu Galaxy A12. K dispozici by mÄ›la bĂ˝t konkrĂ©tnÄ› 5 000mAh baterie s podporou rychlĂ©ho 15W nabĂ­jenĂ­. Vše by pak mÄ›l zastĹ™ešit operaÄŤnĂ­ systĂ©m Android 11 s One UI 3.1.Â

K pĹ™edstavenĂ­ by mohlo dojĂ­t pĹ™ed koncem letošnĂ­ho roku a cena by nemÄ›la pĹ™esahovat hranici 200 eur.Â

