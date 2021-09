Budoucí iPhony s USB-C? Apple možná donutí evropská legislativa

Zdroj: Apple

Dnes by měla Evropská komise předložit legislativní návrh, který by měl na evropském trhu zavést jednotný standard v nabíjení všech elektronických zařízení, především pak mobilních telefonů.

Bude muset Apple u iPhonů nahradit stávající nabíjecí port typem USB-C?

Evropská komise usoudila, že jednotným standardem pro nabíjecí rozhraní by mělo být rozhraní USB-C, které se stává stále více rozšířením, je kvalitním jak z pohledu přenosu dat, tak i z hlediska rychlosti nabíjení. Tento návrh by měl ovlivnit mnoho výrobců chytrých telefonů a měl by mít zásadní dopad i na společnost Apple. Ta by totiž musela namísto rozhraní Lightning do svých zařízení zavést standard USB-C.

Legislativní návrh musí být nejprve odhlasován, a pakliže by byl přijat, bude trvat ještě nějaký čas, než jej zavedou v platnost všechny členské státy Evropské unie. Pakliže by byl zákon odhlasován, museli by výrobci telefonů přijmout tento standard do roku 2023. Pokud tedy bude zákon přijat, je pravděpodobné, že první telefon od Applu, který bude vybaven rozhraním USB-C, bude iPhone 16.

Evropská komise v Bruselu již v roce 2009 zahájila memorandum, ke kterému byly připojeny podpisy mnoha výrobců chytrých telefonů. Toto memorandum mělo do budoucna zajistit přechod na jednotný standard v nabíjení. V té době byl ve hře microUSB port. Jak se ukázalo, účinek tohoto memoranda byl minimální. Efekt, kterého EU chtěla dosáhnout, tedy toho, aby došlo k redukci produkovaného materiálu na výrobu nabíječek a kabelů se nekonal. Nabíječky a kabely představují 11 000-13 000 tun odpadu ročně.

Zdroj: phonearena.com

reklama reklama