Počet uživatelů mobilních telefonů letos vzrostl na téměř 5,3 miliardy, celosvětově je to téměř 67 % populace

Zdroj: ČEZ

COVID-19 měl vliv na jeden z největších poklesů trhu s prodejem smartphonů v historii. Celkový počet uživatelů však i nadále roste a v červenci tohoto roku dosáhl téměř 5,3 miliardy, což představuje 67 % celosvětové populace.

COVID-19 přinesl nárůst uživatelů mobilních telefonů a mobilního připojení

Mobilní telefony zcela změnily způsob, jak lidé komunikují a také přináší mnohem jednodušší přístup k internetu, k online podnikání a k získávání informací. To vše ještě více pohání růst aktivních uživatelů. Zprávy od Hootsuite a We Are Social Digital 2021 ukázaly, že v loňském roce přibylo více než 117 miliónů nových uživatelů mobilních telefonů, což představovalo nárůst o 2,3 % oproti předchozím období. Z pohledu celkového počtu mobilních připojení se čísla ještě zvyšují. Za období od července 2020 do letošního července využilo určitý způsob mobilního připojení zhruba 670 miliónů uživatelů a celkový počet tak stoupl na 10,4 miliardy.

Podle analytických dat má největší zastoupení v počtu uživatelů používajících mobilní telefony Evropa. Za loňský rok to bylo celkem 86 % Evropanů. Do roku 2025 se očekává, že se toto číslo zvýší až na 87 %. Na druhém místě se umístil americký kontinent s přibližně 85 % uživateli používající mobilní zařízení. Za nimi následují Asie a Tichomoří s 58 %. V tomto údaji však není zahrnuta Čína, Hongkong, Macao a Tchaj-wan, které za loňský rok měly podíl 83 %. Očekává se, že v příštích čtyřech letech by měla míra používání mobilních telefonů v tomto regionu vystoupat až na 85 %.

Podle analýzy společnost Hootsuite se ukázalo, že k přístupu k mobilnímu internetu uživatelé nejvíce využívají chytrých telefonů. V červenci chytré telefony představovaly 79% podíl, tedy 6,4 miliard mobilních připojení po celém světě. Oproti tomu tablety a notebooky představovaly s 310 miliony aktivních zařízení 3,8% podíl. V prvním čtvrtletí roku 2019 představoval průměrný měsíční mobilní datový provoz objem přibližně 29 exabajtů. Během následujícího roku toto číslo vzrostlo na 45,16 exabajtů. Data ukazují, že celosvětový průměrný měsíční provoz mobilních dat v Q1 2021 dosáhl úctyhodných 66 exabajtů, což je 68% meziroční nárůst.

Zařízení s operačním systémem Android představovala téměř 73 % celkového datového provozu, o 1,8 % méně ve srovnání s obdobím o rok dříve. Android následovala zařízení s operačním systémem iOS s podílem 26,3 %. Analýza také odhalila velké rozdíly v nákladech na mobilní data podle jednotlivých zemí. V červenci 2021 se mezi nejdražší země na světě zařadilo Řecko s náklady 8,16 amerických dolarů za 1 GB mobilních dat. Jedná se o více jak dvojnásobek celosvětového průměru, který činí 4,07 amerických dolarů. Za Řeckem se umístily Spojené arabské emiráty (7,62), Nový Zéland (6,99) a Kanada (5,72). Na druhé straně spektra se umístily země Izrael (0,05), Itálie 0,27) a Rusko (0,29). Vyspělé ekonomiky jakými jsou například USA (3,33) a Velká Británie (1,42) se umístily pod globálním průměrem.

