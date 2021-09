Motorola Edge 20 a Edge 20 Lite nově v Business Edition

Motorola na svůj seznam telefonů Business Edition přidává také Edge 20 a Edge 20 Lite. Na stejném seznamu už z dřívějška je Edge 20 Pro. Telefony jsou založeny na stejných hardwarových specifikacích, ovšem nabízí vylepšené funkce zabezpečení.

Něco z toho je již k dispozici v běžných edicích řady Edge 20. Včetně technologie Lenovo ThinkShield, která je sadou funkcí zabezpečení hardwaru a softwaru navržených k ochraně před malwarem, phishingem a síťovými útoky. Nedávno společnost uzavřela partnerství se společností Zimperium za účelem dalšího zlepšování ThinkShield pomocí strojového učení ke sledování zařízení a analýze všech hrozeb.

Telefony Business Edition obdrží dvě hlavní aktualizace operačního systému a tři roky aktualizací zabezpečení, stejně jako běžné telefony. Jsou to však také doporučení Android Enterprise. Všechny doporučené telefony splňují přísné požadavky společnosti Google na účast v programu a jejich opravy zabezpečení jsou doručeny do 90 dnů.

Mezi další vychytávky patří online režim s „Zero-touch“- možnost vzdáleného přihlášení a ovládání telefonu. Když jste u počítače, Ready For vám umožní přístup k aplikacím telefonu v počítači a umožní vám snadno skloubit soubory mezi telefonem a počítačem.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!