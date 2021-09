Motorola připravuje levné Moto E40

Zdroj: Worldatlas.com

V pořadí třetí zařízení nesoucí značku Motorola je předmětem nejnovějšího úniku, který nyní přibližuje cenově dostupný telefon s názvem Moto E40. Součástí zprávy jsou klíčové specifikace včetně možné podoby. Novinka pravděpodobně přijde v říjnu vedle ostatních zařízení, o nichž jsme slyšeli v posledních dnech – modelu Moto G Pure a tabletu Moto Tab G20.

Jen nutný základ

Spekulace mu připisují 6,53palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením nebo 90Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed zabere 8megapixelová selfie kamerka. Vnitřní šasi vyplní sestava poskládaná z osmijádrového procesoru Tiger T700 od Unisoc, 4GB operační paměti RAM a 64GB interního úložiště podporující paměťové microSD karty. O dalších konfiguracích zatím nepadlo žádné slovo.

Milovníci mobilního fotografování si budou muset vystačit s trojicí objektivů (48 + 2 + 2 MPx) a dvěma LED blesky. Výdrž zajistí 5 000mAh baterie se základním 10W nabíjením. Mezi zbývající výbavu lze napasovat zadní snímač otisků prstů, USB-C port, 3,5mm sluchátkový jack, odolnost IP52 či operační systém Android 11 ve zjednodušené edici Go pod vlastní nadstavbou My UX. Nakonec prodejní cena by určitě neměla přesáhnout hranici 200 euro (tj. cca 4 342 Kč).

