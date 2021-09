Moto G Pure uniká díky 3D renderům

Zdroj: GSMArena

Příští měsíc by mohl být z pohledu Motoroly důležitý. Společnost se totiž chystá představit novinku s názvem Moto G Pure. A samozřejmě by to nebylo ono, kdyby se před oficiálním představením na internetu neobjevily 3D rendery a detaily specifikací.

Moto G Pure

Začněme cenou, protože ta bude ve výsledku hrát vždycky velkou roli. Cena by se měla pohybovat kolem 300 až 350 dolarů. A teď už k telefonu. Přítomné by měly být kovové prvky, hlavně v oblasti rámů. Naopak zadní strana bude s největší pravděpodobností plastová, což je trochu škoda. Čtečka otisků prstů zaujme právě zadní stranu. Zde pak bude připravena dvojice fotoaparátů – 48 MPx + 2 MPx.

Zajímavá je ale přední strana, kterou má zdobit 6,5palcový AMOLED displej a 5MPx fotoaparát. Je to celkem paradox, protože zbytek hardwarových specifikací úplně příliš neohromí. Srdcem telefonu se má stát procesor Helio G25 a v základní konfiguraci získáte 3 GB RAM a 32GB vnitřní úložiště s předinstalovaným systémem Android 11.

Baterie nabídne kapacitu 4 000 mAh a podporu rychlého 10W nabíjení. Přítomný bude USB-C port a dokonce také 3,5mm jack konektor pro drátová sluchátka. K představení by mělo dojít ve druhém říjnovém týdnu.

