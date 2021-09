Ulefone připravuje levný model Note 12P

Zdroj: Ulefone.com

Po půlroční odmlce přijde nástupce modelu Note 11P od čínské společnosti Ulefone. Chystaný telefon s názvem Note 12P zabrousil do databáze Google Play Console, díky které známe první specifikace a podobu zařízení. Nicméně oproti předchozí generaci to zatím vypadá, že novinka překvapivě nenabídne lepší výbavu. To snad pozdější úniky ještě více upřesní.

Očekává se víc

Do výpisu výbavy by se měl dostat čelní panel založený na technologii IPS LCD, který poskytne HD+ rozlišení a hustotu pixelů 320 PPI. Jasně viditelný výřez ve tvaru padající kapky má obsahovat neupřesněnou selfie kamerku. Hardwarovou stránku zastoupí osmijádrový čip SC9863A od firmy Unisoc. Následovat ho bude operační paměť RAM o velikosti 4 GB a interní úložiště pravděpodobně s kapacitou 64 GB. Slot pro paměťovou microSD také nemusí být vynechán.

Zpracování zadní části není bohužel známo, ale podle posledního zástupce můžeme očekávat dohromady 4 objektivy fotoaparátu a čtečku otisků prstů. Uživatelským rozhraním určitě doprovodí operační systém Android 11 pod vlastním rozhraním. Závěrem lze dodat, že výrobce by po vzoru Note 11P mohl opět vsadit na velký displej, rychlejší nabíjení, modernější USB-C, stále oblíbený 3,5mm sluchátkový jack nebo přijatelnou cenovku.

