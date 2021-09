JBL představilo trojici bezdrátových sluchátek

Společnost JBL se na trhu vyznamenala oblíbenými audio produkty a v této kategorii hodlá následující roky určitě pokračovat. Na trh uvedla totiž další produkt, tentokrát bezdrátová sluchátka JBL Reflect Flow PRO, Tune 130NC a Tune 230NC.

První jmenovaná sluchátka přichází s 6,8mm měniči spolu s podporou adaptivního potlačení hluku s funkcí Smart Ambient. Přicházejí s bezpečným uchycením POWERFIN a mají technologii 6 mikrofonů, kde na každém sluchátku jsou 2 mikrofony a třetí mikrofon je k dispozici pro potlačení větru. Dále podporuje Bluetooth 5.0, Google Fast Pair, Dual Connect + Sync, přístup k Google Assistant a tato sluchátka mají certifikaci IP68. Konečně podporují také bezdrátové nabíjení a nabízí až 30 hodin přehrávání.

JBL Tune 230NC jsou vybavena 5,8mm měniči spolu s podporou aktivního potlačení hluku. Sluchátka jsou vybavena 4 mikrofony, podporují Bluetooth 5.2, Google Smart Ambient a Fast Pair, Dual Connect + Sync, přístup k Google Assistant, Alexu a jsou odolná proti vodě a potu (certifikace IPX4). I zde jsme se dočkali podpory rychlého nabíjení a nabízí se až 40 hodin přehrávání.

JBL Tune 130NC jsou vybavena 10mm mÄ›niÄŤi a podporou aktivnĂ­ho potlaÄŤenĂ­ hluku. Jsou vybavena 4 mikrofony, podporujĂ­ Bluetooth 5.2, Google Smart Ambient a Fast Pair, Dual Connect + Sync, přístup k Google Assistant, Alexu a i tato sluchátka jsou odolná proti vodÄ› a potu (certifikace IPX4). Podpora rychlĂ©ho nabĂ­jenĂ­ a vĂ˝drĹľ aĹľ 40 hodin pĹ™ehrávánĂ­ je na mĂ­stÄ›.Â

Cena JBL Reflect Flow PRO je 179 eur, JBL Tune 230NC a 130NC stojí 99 eur. Reflect Flow Pro bude k dispozici tento měsíc, Tune 230NC a 130NC až od října 2021.

Zdroj: fonearena.com

