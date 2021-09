iPhone 14 se má dočkat kompletního redesignu

Tak nějak jsme si za ta léta zvykli, že se nový iPhone ještě ani nezačne pořádně prodávat a už na internetu kolují zvěsti o budoucí generaci. Proto nás nepřekvapilo, že už nyní víme drobné detaily ohledně iPhone 14.

Právě příští generace Apple telefonů dozraje kompletního redesignu. Bude se jednat o první velkou designovou změnu od roku 2017, kdy dorazil iPhone X. Zahraniční média se shodují na tom, že poněkud skromná aktualizace v případě iPhone 13 byla náznakem, že už za rok dorazí větší změny.

Už před rokem Ming-Chi Kuo naznačil, že Apple v roce 2022 přestane používat výřez v displeji úplně. Respektive bychom se v případě iPhone 14 Pro měli dočkat malého průstřelu, jak jsme už zvyklí z Android telefonů. Nový model by měl svým designem ještě více připomínat iPhone 4.

Zdroj: engadget.com

