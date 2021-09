iPhone 13 poprvé v AnTuTu, překvapuje zvýšení výkonu paměti

Zdroj: Apple

Z letošní řady iPhone 13 nejsem zas až tak „odvařenej“, spíše si říkám, jestli jsem neztratil hodinu času při sledování Apple Keynote. Velmi subjektivní, nicméně těšil jsem se alespoň na výsledky prvních benchmark testů, protože ty mohou nastínit výkonnostní potenciál telefonu.

iPhone 13

Na internetu se takový test objevil, konkrétně z aplikace AnTuTu. Apple o novém A15 procesoru tvrdí, že je to nejrychlejší čip na světě. O to zajímavější je fakt, že uvnitř iPhone 13 a mini je osazen 4jádrový procesor, zatímco uvnitř modelů Pro, Pro Max a iPadu mini 5 jader. Může to být záměr, případně to souvisí s celosvětovým nedostatkem čipů.

V AnTuTu je iPhone 13 Pro označen jako „iPhone 14,2“, který nabízí 6GB RAM a v tomto případě šlo o 1TB variantu. Telefon dosáhl celkového skóre 840 000 bodů a je nepochybně rychlejší než předchozí modely. Dokonce máme i přímé srovnání s 12 Pro.

V číslech je procesor rychlejší o 19 %, což není špatné, na druhou stranu bych očekával více, vzhledem k revidované architektuře a jednomu jádru navíc. Je dost možné, že Apple výkon záměrně „škrtí“ kvůli spotřebě energie. Nejvýraznější zlepšení ale dosahuje paměť. Dočkali jsme se až 44% vylepšení, což je působivé. Na druhou stranu byl v testu uveden 1TB model a obecně telefony s větším diskem jsou rychlejší. Je tedy možné, že u menších variant bude rychlost nižší.

