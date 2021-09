Surface Go 3 bude lepší hlavně ve výdrži

Zdroj: Techradar

Už příští týden bychom se měli na konferenci Microsoftu dočkat nového Surface Go 3. A máme se skutečně na co těšit, protože jeden z německých prodejců zveřejnil hardwarové specifikace tabletu.

U modelu Surface Go 3 můžeme očekávat výběr procesorů Intel Pentium Gold 6500Y nebo Intel Core i3-10100Y. Zachována bude velikost displeje, k dispozici tak bude 10,5palcový dotykový displej s rozlišením 1920 x 1280 pixelů. Stejný bude taktéž design, který se oproti stávajícímu Surface Go 2 nijak lišit nebude – dokonce bude mít i stejné konstrukční rozměry.

Na výběr by mělo být i co se velikosti operační paměti týká. Konkrétně se bavíme o dvou možnostech s 4 GB nebo 8 GB RAM. Vnitřní úložiště má nabídnout 64GB eMMC disk nebo 128GB SSD (opět bude na výběr).

Třetí generace si osvojí také přední a zadní kameru z aktuálního modelu Go 2, tzn. přítomnost 5megapixelového a 8megapixelového fotoaparátu. Největší novinkou má být baterie, která by měla vydržet až 13 hodin. Vše pak poběží na operačním systému Windows 11 Home. Ceny by se měly pohybovat od 380 EUR až do 575 EUR.

