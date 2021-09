iPhone 13 může podporovat satelitní komunikace

Velmi spolehlivý a populární analytik Ming-Chi Kuo, který se specializuje výhradně na Apple, prozradil budoucí funkce iPhone 13. Apple má údajně v plánu přidat satelitní komunikace.

Bloomberg a Ming-Chi Kuo přišli s informací, že budoucí iPhony budou zahrnovat hardware schopný komunikovat se satelity na nízké oběžné dráže, ale software k jeho použití nemusí být uzpůsoben.

Apple se zaměřuje hlavně na pomoc uživatelům v nouzových situacích. Satelity například umožní uživatelům odesílat texty záchranářům, a to i na vzdálená místa bez mobilní služby. Bloomberg však upozorňuje, že funkce pravděpodobně nebudou připraveny do příštího roku.

Taková informace se ale poprvé objevila už v roce 2019, takže zhruba dva roky víme o tom, že Apple nějakou podobnou funkci plánuje, nebo si minimálně s její myšlenkou pohrává. Právě iPhone 13 by se měl stát prvním Apple telefonem, který funkci bude podporovat, byť systémově až o rok později.

Vyvíjí se dvě související funkce satelitního připojení. Apple totiž zřejmě integruje nouzové satelitní zasílání zpráv do aplikace Zprávy, což uživatelům umožní kontaktovat záchranné služby a blízké přátele bez jakéhokoli mobilního signálu. Nouzové zprávy se budou zobrazovat jako šedé bubliny, které se připojí k tradiční modré iMessage a zelené SMS. Telefonní hovory mohou být nakonec také podporovány.

Druhou funkcí by byl přímější mechanismus hlášení závažných mimořádných událostí, jako jsou havárie letadel a potápějící se lodě. Připojení k satelitu by podle zpráv vyžadovalo, aby byl uživatel venku. Získání signálu může trvat až jednu minutu. Dostupnost satelitních funkcí se bude lišit podle regionu v souladu s místními zákony.

Zdroj: 9to5mac.com

