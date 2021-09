iPhone 12 a 12 Pro má problém se zvukem, Apple spouští výměnný program

Společnost Apple objevila malý hardwarový problém u hrstky telefonů řady iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Zádrhel způsobuje problémy se zvukem přímo v modulu přijímače. Postižení uživatelé tak nyní mohou využít nový servisní program spuštěný Applem, který tuto službu nabízí zdarma.

Zařízení iPhone 12 a 12 Pro údajně mají vadnou součást přijímače, která může způsobovat problémy se zvukem, například při výstupu nebo přijímání hovorů. Dotčená zařízení těchto dvou modelů byla vyrobena v období od října 2020 do dubna 2021.

Pokud váš telefon tyto problémy vykazuje, můžete jednoduše navštívit společnost Apple nebo autorizovaného poskytovatele a zařízení vám bude zdarma opraveno. Apple také jasně uvedl, že se tento problém netýká modelů iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro Max, proto nejsou součástí servisního programu.

Apple také uvedl, že program pokrývá postižená zařízení iPhone 12 nebo iPhone 12 Pro po dobu 2 let od prvního nákupu telefonu.

Zdroj: fonearena.com

