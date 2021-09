Clubhouse nově podporuje prostorový zvuk

Clubhouse pĹ™idal do svĂ© mobilnĂ­ aplikaci funkci prostorovĂ©ho zvuku, která vám umoĹľnĂ­ slyšet lidi kolem vás v mĂ­stnosti ve 3D. SpoleÄŤnost uvedla, Ĺľe dĂ­ky tomu bude zážitek z používánĂ­ aplikace o trochu ĹľivÄ›jší a lidštÄ›jší, a dodává, Ĺľe pro váš mozek je takĂ© snazší sledovat, kdo mluvĂ­.Â

Chcete-li získat prostorový zvukový efekt, budete potřebovat kabelová/bezdrátová sluchátka. Vzhledem k omezením v protokolu Bluetooth nebudou reproduktory při používání prostorový zvuk podporovat. Pokud mluvíte v místnosti, ostatní vás stále slyší prostorovým zvukem, i když nepoužíváte sluchátka. Prostorový zvuk můžete kdykoli vypnout v nastavení. Společnost také zveřejnila demo video s vysvětlením této funkce.

Prostorový zvuk je v současné době k dispozici pro iOS a brzy bude k dispozici pro uživatele Androidu.

Zdroj: fonearena.com

