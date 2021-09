Apple vyvíjí novou hudební aplikaci zaměřenou na klasiku

Apple má v plánu zajímavý krok. V příštím roce totiž Apple Music vydá speciální aplikaci pro klasickou hudbu, která bude kombinovat uživatelské rozhraní Primephonic s některými vlastními funkcemi od Applu.

Právě startup Primephonic Apple odkoupit, přičemž se zaměřuje pouze na klasiku. Aby dosáhl startup svého cíle, musel se propojit s přední streamovací službou, která nabízí všechny hudební žánry a také sdílí lásku ke klasické hudbě – což Apple Music očividně splňoval.

Společnost Primephonic bude ukončena 7. září 2021. Předplatitelé získají peníze zpět a šest měsíců předplatné Apple Music zdarma. Budou moci poslouchat stovky tisíc klasických alb, zatímco Apple buduje již zmíněnou nadcházející aplikaci. Apple uvádí, že všechna tato alba jsou k dispozici v bezztrátovém a vysokém rozlišení zvuku. Stovky z nich mají také podporu prostorového zvuku.

Zdroj: engadget.com

