Chytrá žárovka a zásuvka Meross – pomocníci do domácnosti, které prostě potřebujete [recenze]

Do redakce jsme dostali k recenzi dva produkty z kategorie chytrá domácnost. Otestovali jsme chytrou žárovku a chytrou zásuvku. Jak si v testu vedly? Potřebujete vlastně takové produkty mít doma? To se dozvíte v následujících řádcích.

Vybavte si domácnost produkty Meross, které váš domov udělají chytřejším

Otestovali jsme chytré produkty značky Meross, která je dodavatelem chytrých řešení pro vaši domácnost. Do jejího portfolia produktů patří například chytré zvlhčovače a čističky vzduchu, chytré vypínače nebo chytré termostaty. Prvním produktem z námi testovaných je chytrá žárovka Meross MSL120 a druhým produktem je chytrá zásuvka Meross MSS425F.

Chytrá žárovka Meross MSL120

Chytrá žárovka Meross přináší až 78% úsporu oproti běžným žárovkám se srovnatelným jasem a výkonem. V balení nalezneme žárovku a tištěnou příručku. Žárovku po vybalení stačí našroubovat do objímky svítidla a aktivovat vypínačem.

Žárovka má v sobě zabudovaný Wi-Fi modul, který automaticky detekuje bezdrátový router v domácí síti. Aby bylo možné žárovku vzdáleně ovládat a konfigurovat, je nutné si stáhnout buď aplikaci Meross, nebo použít aplikaci Domácnost pro iOS či Google Asistent pro Android.

My jsme žárovku propojili s aplikací Domácnost a vyzkoušeli i aplikaci Meross. Aplikace Meross oproti té od Applu nabízí o poznání více možností nastavení zařízení. Kromě standardního nastavení, které shodně nabízí aplikace Domácnost, ta od Meross nabízí ještě detailnější možnost automatizace, jako je zapnutí a vypnutí v daný čas, a další. Pokud chcete pro příslušenství nastavit automatizaci v aplikaci Domácnost, potřebujete k tomu Apple HomePod. Bez té to bohužel jinak nejde.

Zdroj: Dotekomanie, aplikace Domácnost pro iOS

Spárování žárovky s aplikací probíhá velice intuitivně a je velice rychlé. V aplikaci Apple Domácnost stačí naskenovat QR kód umístěný na žárovce a během chvíle vidíme žárovku v seznamu zařízení. Žárovku pak můžeme pomocí aplikace zapnout, nebo vypnout a dále nastavovat její jas, nebo upravovat barvu. Rovněž je možné v aplikaci pro zařízení přidat různé scény.

Zdroj: Dotekomanie, aplikace Meross

Aplikace Meross je dostupná v obchodě App Store a Google Play. Po stažení je nutné si vytvořit účet. Následně přes tlačítko plus přidáte příslušenství, které se již obvykle v přehledu objeví automaticky. Kromě toho je možné v aplikaci zobrazit informace o žárovce, jako je například síla Wi-Fi signálu, verzi firmwaru, a možné je dokonce i provést aktualizaci firmwaru.

Technické parametry

Jas: 810 lumenů, ekvivalent 60 W výkonu klasické žárovky

Ladění teploty: Ano, 2700~6500 kelvinů

Stmívání světla: Ano

RGB: Ano

Pohotovostní odběr: <0,5 W

Výkon: 9 W

Životnost: 22 let a 8 měsíců při průměrném provozu 3 hodin denně

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R, zabezpečení: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, nepodporuje Enterprise Wi-Fi

Požadavky na systém: iOS 9 nebo vyšší, Android 4.1 nebo vyšší, aktivní Wi-Fi síť, HomeKit pro iOS 13.0 nebo vyšší

Chytrá zásuvka Meross MSS425F

Druhým testovaným produktem byla chytrá zásuvka Meross MSS425F. Jedná se na první pohled o standardní prodlužovací čtyřvstupovou zásuvku, která však na druhý pohled nabídne mnohem víc. Kromě čtyř vstupů pro standardní zástrčky nabízí ještě čtyři USB porty. USB porty nabízejí výstupní proud 5 V a napětí 2,4 A pro jeden port nebo 4.0 A pro všechny čtyři porty najednou. Chytrá zásuvka je dodávána v délce 1,8 metrů a pro připojení do chytré sítě nabízí podporu Wi-Fi standardů IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R.

V balení nalezneme chytrou zásuvku a tištěný manuál. Spárování s aplikací funguje na stejném principu, jako chytrá žárovka a je velmi rychlé a intuitivní. Nám se sice párování nepodařilo hned napoprvé – bylo nutné zásuvku resetovat fyzickým tlačítkem. Po opětovném zapnutí pak již vše proběhlo bez problémů. Pouzdro zásuvky působí robustně a bytelně. Na spodní částí je zásuvka opatřena gumovými podložkami, aby neklouzala na podlaze. Opatřena je i zdířkami pro upevnění na stěnu, či jiný povrch pomocí šroubů.

Zdroj: Dotekomanie

Skvělým řešením jsou přidané USB porty, díky kterým můžeme nabíjet velký počet zařízení a například mobilní telefony zcela odděleně, aniž by chytrá zařízení konzumovala kapacitu klasických zásuvkových vstupů.

Zdroj: Dotekomanie, aplikace Domácnost pro iOS

Nabíjení jednoho zařízení z USB portu probíhá rychle díky výstupnímu napětí, které dávají standardní nabíjecí adaptéry. V případě, že připojíme do nabíjecích USB portů více zařízení, napětí se sníží a rozloží mezi aktivní počet USB portů, a to až do celkové výstupního napětí 4 A.

Zdroj: Dotekomanie, aplikace Meross

Ovládání zásuvky přes chytrou aplikaci Meross nebo aplikaci Domácnost pak funguje obdobně jako v případě chytré žárovky. Zásuvku lze vzdáleně kompletně vypnout, nebo zapnout, anebo je možné vypnout jen tu zásuvku, kterou momentálně nepotřebujeme. Vypnout, nebo zapnut můžeme i USB porty. Samozřejmě lze zásuvku vypnout, nebo zapnout i skrze fyzický vypínač umístěny na těle zásuvky.

Technické parametry:

Vstup: 100-250V ~, 50/60Hz, 10,0A

Výstup: 100-250V ~, 50/60Hz, 13.0A maximální zatížení,

USB výstup: 5 V, 2,4 A pro jeden port USB, 5V ⎓ 4,0A pro čtyři porty USB

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R, zabezpečení: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, nepodporuje Enterprise Wi-Fi

Požadavky na systém: iOS 9 nebo vyšší, Android 4.1 nebo vyšší, aktivní Wi-Fi síť, HomeKit pro iOS 13.0 nebo vyšší

Závěr

Chytrá žárovka a chytrá zásuvka z portfolia značky Meross jsou kvalitní produkty, které můžeme jednoznačně doporučit. Fungují perfektně a jejich propojení s aplikacemi Apple a Google fungují bez sebemenších problémů. O poznání lépe fungují produkty s aplikací Meross, která umožňuje jejich ovládání i mimo jejich dosah. Zařízení tedy můžete ovládat například v práci. V případě ovládání přes aplikaci Domácnost od Apple budete potřebovat zařízení HomePod. Obě dvě zařízení kromě systémů od Applu a Google pracují i s asistentem Alexa od Amazonu.

Chytrou žárovku a zásuvku můžete sehnat v ČR u mnoha běžných prodejců se spotřební elektronikou. Chytrá žárovka Meross MSL120 je v obchodech dostupná za orientační cenu 650 Kč a chytrou zásuvku Meross MSS425F lze získat za cenu zhruba kolem 1 000 Kč.



