WhatsApp pracuje na nových reakcích a designu chatu

MinulĂ˝ mÄ›sĂ­c se na internetu objevila podrobná zpráva o tom, jak WhatsApp plánuje do sluĹľby pĹ™idat podobnĂ© reakce zpráv typu Instagram. UĹľivatelĂ© dĂ­ky tĂ©to funkcionalitÄ› budou schopni na jednotlivĂ© zprávy reagovat pomocĂ­ emoji – tj. vÄ›c, která je k dispozici v jinĂ˝ch aplikacĂ­ch od Facebooku, jako jsou Messenger a právÄ› Instagram. Doposud ale nebyly k dispozici žádnĂ© snĂ­mky obrazovky ani prvek uĹľivatelskĂ©ho rozhranĂ­, kterĂ˝ by ukázal, jak by funkce mohla vypadat.

WABetaInfo některé snímky obrazovky zachycující funkcionalitu zveřejnilo. Na první pohled se zdá, že funkce bude podobná jiným službám Facebooku, kde můžete na zprávu použít jakékoli emoji. Zpráva navíc uvádí, že reakce nejsou anonymní a každý ve skupině uvidí, kdo reagoval a s jakými emoji. Tato funkce je v současné době testována pro zařízení iOS a Android, ale není k dispozici v beta verzích obou platforem.

WhatsApp pracuje také na přepracovaných bublinách chatu pro iOS. Média uvádí, že nové bubliny jsou „větší než ty staré“ a vypadají „moderněji“. Nové bubliny jsou také trochu kontrastnější.

Přepracované bubliny zpráv jsou v rané fázi, takže zatím nejsou k dispozici ani beta testerům. Kdy budou obě funkce k dispozici? Pravděpodobně už v další aktualizaci.

