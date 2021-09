Apple Watch Series 7 ve velmi omezeném množství, pokud vůbec

Navzdory tomu, že Apple Watch Series 7 čelí problémům s hromadnou výrobou, Apple stále plánuje nové chytré hodinky spolu s iPhonem 13 představit, a to už tento měsíc. Podle leakera a novináře Marka Gurmana budou hodinky k dispozici jen v omezeném množství při uvedení na trh.

V podstatě se mohou stát tři scénáře, které tak či onak budou Apple strašlivě bolet. Společnost může oznámení Apple Watch odložit, dokud nebudou vyřešeny problémy s výrobou; hodinek se dočkáme, ale v prodeji bude zpočátku omezené množství; nebo Apple hodinky představí, ale do prodeje dorazí až později.

Podle Marka Gurmana budou hodinky tento měsíc skutečně představeny spolu s novým iPhonem, ale některé modely budou dodány později než je zvykem, případně v omezeném množství.

Apple Watch Series 7 bude představovat relativně dramatickou změnu v oblasti designu, takže se budou výrazně lišit od předchozích generací. Přijít mají v nových velikostech 41 a 45 mm, a nabídnou nový displej a plochý design po vzoru iPhone 12. Nové zdravotní funkce se neočekávají, důvody jsme probrali v tomto článku.

