Apple Watch Series 7 čelí zpoždění, nové zdravotní funkce dorazí příští rok

Zdroj: Jon Prosser

Apple Watch Series 7 čelí zpoždění výroby, a tak nebude obsahovat žádnou novou technologii pro sledování zdraví. S touto informací přišel Wall Street Journal, který se odkazuje na příští rok. Jinými slovy, nové zdravotní funkce mají dorazit až v příštím roce. O co budeme letos ochuzeni?

Apple Watch Series 7: Technologie pro sledování krevního tlaku

Původní zprávy naznačovaly, že hodinky nabídnou senzor pro sledování krevního tlaku. Kvůli zpoždění výroby tato technologie ale nebude k dispozici, Apple Watch Series 7 se tak více zaměří na nový design a rychlejší procesor. Apple má však stále dlouhodobé ambice v oblasti zdraví, včetně monitorování krevního tlaku.

Pokročilejší sledování spánku

Apple se údajně bude pokročilému sledování spánku věnovat až v příští generaci. Dočkat bychom se měli nejen sledování spánku, ale také možnosti detekovat pokročilé spánkové vzorce a spánkové apnoe. Tyto funkce by pomohly Apple Watch lépe konkurovat nejnovějším nositelným zařízením od společností, jako je Fitbit.

Jednou z výzev pro Apple, pokud jde o rozšíření možností sledování spánku, je výdrž baterie. Apple údajně zkoumá způsoby, jak číst data ze senzorů přes noc, což má velký vliv na životnost baterie.

Glukóza v krvi

Apple také studuje funkci, která by mohla detekovat cukrovku. Společnost však s tímto procesem „bojuje“ a v posledních letech v tomto úsilí příliš nepokročila. Různé zprávy v průběhu let naznačovaly, že Apple vyvíjí neinvazivní technologii monitorování glukózy, přičemž jedna zpráva z roku 2017 uvedla, že Tim Cook byl viděn, jak aktivně nosí prototyp trackeru glukózy na svém těle v areálu Applu.

Apple spolupracuje s National University of Singapore na výzkumném projektu, který má nabídnout „koučink v oblasti životního stylu pro diabetiky, kteří nosí více invazivních zařízení na monitorování hladiny glukózy v krvi od jiných společností.

Tělesná teplota

Apple Watch Series 7 nestihnou přijmout ani funkci pro sledování tělesné teploty, očekávat jej tedy můžeme příští rok. Series 8 by tak mohly podporu měření teploty člověka. To by vyžadovalo přidání nového senzoru do Apple Watch. Tato funkce by mohla pomoci detekovat horečky.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple Watch Series 7 čelí zpoždění, nové zdravotní funkce dorazí příští rok

reklama reklama