Xiaomi pracuje na novém zařízení Magic Control Bridge

Čínská společnost Xiaomi v posledních několika letech výrazně zapracovala na budování vlastního ekosystému chytré domácnosti, zejména tedy v oblasti televize. Výrobce dlouhou dobu prodává set-top boxy a nyní nabízí řadu modelů Mi TV, jako je QLED 4K TV. V aplikaci Mi Home

Xiaomi se ale objevilo nové příslušenství Magic Control Bridge, na kterém má společnost v současnosti pracovat. Nadšenci objevili ve zdrojovém kódu aplikace Mi Home zařízení, které umožní komukoli v blízkosti Mi TV ovládat jej z kompatibilního telefonu nebo tabletu – samozřejmě manuální ovládání (tj. dálkový ovladač) bude stále k dispozici.

Odkaz na Magic Control Bridge je konkrétně ve verzi 6.9.601. Zařízení se zjevně připojí k jakékoli 2,4GHz Wi-Fi síti (ale ne 5GHz), nebo přímo do TV pomocí USB připojení. Po nastavení umožní komukoli v dosahu ovládat produkty Mi TV pomocí připojení Ultra-Wide Band (UWB). Pokud budete chtít, budete ji moci omezit také na rodinné příslušníky u vás doma.

Zdá se, že bude nabízet podobné funkce jako Google remote pro Android TV, ale potenciálně bez nutnosti, aby vzdálené zařízení bylo ve stejné Wi-Fi síti nebo připojeno ke stejnému účtu Xiaomi.

Zdroj: xda-developers.com

