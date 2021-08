Kompaktní a výkonná nabíječka YENKEE YAC2065 s technologií GaN a výkonem až 65 W

Zdroj: Yenkee

Na náš trh přichází malá, ale výkonná nabíječka značky Yenkee. Díky technologii GaN (Gallium Nitride) přináší kompaktní rozměry a přitom vysoký nabíjecí výkon.

Yenkee YAC2065 – nabíječka na notebook s výkonem 65 W

Značka elektroniky Yenkee není potřeba příliš podorbně představovat. Jedná se o zavedenou značku, která nabízí široké portfolio produktů. Aktuálně jedním z takových produktů je nabíjecí adaptér YAC 2065 s výkonem 65 W, který jej předurčuje, mimo jiné, tako jako vhodného kandidáta pro nabíjení notebooků.

Telefon, tablet a notebook, prakticky standardní výbava moderního uživatele. S nabíječkou Yenkee není problém všechna tato zařízení nabít. Výkon 65 W si skvěle poradí i s nabíjením notebooku na vašich cestách. Aby bylo možné nabíjet i notebook je nutné, aby bylo zařízení vybaveno nabíjecím vstupem s rozhraním USB-C. Nabíječkou Yenkee lze nabíjet i dvě zařízení najednou. V takovém případe získáváme výstupní výkon 1 x 45 W a 1 x 18 W.

Vhodná na cesty

Nabíječka je vhodná jak na cesty, tak do domácnosti a do kanceláře. Díky jejím kompaktním rozměrům ji bez problémů schováte do kapsy. Díky technologii GaN (Gallium Nitride) bylo možné zredukovat její velikost až o 30 % při zachování dostatečného výkonu.

Bezpečnost je samozřejmostí

Vedle výkonu nabízí nabíječka Yenkee také chytrou technologii, která nabíječku ochrání nabíjená zařízení. Ve svém těle ukrývá inteligentní čip, který komunikuje s nabíjeným zařízením, aby nabíječka zajistila optimální výstupní výkon čímž nedojde k poškození a zároveň bylo zařízení nabito co nejrychleji.

Nabíječka obsahuje dva USB-C porty a jeden USB-A konektor podporující technologii Quick Charge. Podporovány jsou prakticky všechny nabíjecí režimy, mezi které patří například Power Delivery, Quick Charge, nebo Apple 2,4 A.

Vstupní napětí: AC 100–240 V

Vstupní frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 3,3–20,0 V

Výstupní proud: 3,0–5,0 A

Výstupní výkon: 63,0 W

Rozměry: 72,5 x 36,5 x 31,5 mm

Hmotnost: 122 g

Nabíječka je dostupná u běžných prodejců elektroniky za doporučenou cenu 1 299 Kč.

