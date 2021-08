Webovky 6. srpna slaví 30 let

Zkratku WWW (World Wide Web) bere dnes každý jako samozřejmost a mnozí si bez ní nedovedou představit každodenní život. Po svém spuštění 6. srpna 1991 byly přitom přitom první webové stránky jen jednou z mnoha služeb, která musela o své místo bojovat. Nakonec však porazily i v Česku využívanou službu Gopher, na které v roce 1994 fungovalo násobně více serverů. A to především díky uživatelské přívětivosti (UX), designu a také faktu, že byly webovky od roku 1993 zdarma. Nejen to k cestě, jenž musel web ke svému úspěchu urazit, říkají Jan Gruntorád a Jiří Peterka, kteří vystoupí v diskusi o historii webu a internetu na WebExpu – nejdéle fungující technologické akci v Česku a největší technologické konferenci ve střední Evropě. Jejím tématem bude právě 30 let od spuštění první webové stránky.

„První webová stránka a s ní i celá soustava dalších stránek, vzájemně propojené odkazy na principu hypertextu, vznikla ve vědecko-výzkumném středisku CERN již v roce 1990. Ale teprve 6. srpna 1991 přišlo oznámení o existenci nové služby World Wide Web v diskusní skupině alt.hypertext, současně s oznámením o dostupnosti oné první webové stránky i mimo středisko CERN – z celého tehdejšího internetu,“ říká pro WebExpo Jan Gruntorád, bývalý ředitel CESNET, který inicioval příchod internetu do Česka a v roce 1992 ho se svým týmem na ČVUT uvedl do provozu, a umožnil tak webu proniknout i k nám.

Právě 6. srpna slavíme jako narozeniny webovek, i když obdobně významných milníků v životě této služby bylo více. „Jedním z nich byl i 30. duben 1993, kdy vedení střediska CERN oznámilo, že se vzdává licenčních poplatků za využívání služby World Wide Web. Tím umožnilo její využití komukoli a zdarma. Podle mého názoru to byl jeden z rozhodujících momentů na cestě této služby k jejímu nebývalému úspěchu,“ komentuje Jiří Peterka, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, publicista v oblasti telekomunikací, vysokoškolský pedagog a autor webu muzeuminternetu.cz.

Web musel o své místo bojovat, v Česku nebyl jedničkou

V době svého vzniku však web nebyl jedinou službou svého druhu pro prezentaci informací a nejrůznějšího obsahu, ale musel soutěžit s dalšími, obdobně zaměřenými službami. „Asi nejvíce se službou Gopher. Tu nakonec porazil na celé čáře, i díky své schopnosti prezentovat obsah v líbivějším kabátě,“ dodává Jan Gruntorád. Už na začátku života webu tedy rozhodovala o jeho dalším osudu UX a uživatelská přívětivost.

Jinak tomu nebylo ani v České republice, kde se informace o prvních pěti zprovozněných WWW serverech datují do dubna 1994. Ale ve stejné době již u nás fungovalo na 25 serverů služby Gopher. „Poměr mezi oběma službami se obrátil až po liberalizaci internetu v Česku v polovině roku 1995. Konkrétně na přelomu let 1995 a 1996, kdy u nás již bylo v provozu více WWW serverů než serverů služby Gopher,“ vysvětluje Jiří Peterka.

Webovky oslaví narozeniny na WebExpu

Jan Gruntorád povede společně s Jiřím Peterkou diskusi o začátcích a historii internetu a webu na letošní konferenci WebExpo, jejímž tématem je nejen oslava 30 let webovek, ale také výhled toho, kam se web v dalších letech posune. Účastníkům konference, která jako jedna z mála proběhne naživo, se během třídenního programu složeného z přednášek, mastermind diskusí i praktických workshopů a večerních akcí, představí 70 speakerů z celého světa. Ti se budou věnovat budoucnosti webu, designu, vývoji frontendu a backendu, marketingu a všemu, co je s webem a internetem spojené, včetně užitečných rad, jak nakopnout nejen web, ale i celý technologický byznys.

„Začátky internetu a samozřejmě i webu je potřeba mladé generaci připomínat. Internet i web byl zpočátku vyvinut pro využití ve vědecké komunitě, ale za posledních 30 let se velmi změnil. Na dalším rozvoji internetu pracovalo a stále pracuje tisíce inženýrů z celého světa. Je úžasné mít v Česku konferenci, která to připomíná a rozvíjí nové vize,“ shrnuje Jan Gruntorád.

O WebExpu

První webovky na světě byly spuštěny v roce 1991. Web, jak ho známe dnes, tak letos slaví třicítku. A své narozeniny bude mít na WebExpu, nejdéle fungující technologické akci v Česku a největší technologické konferenci ve střední Evropě. Účastníkům konference se během třídenního programu složeného z přednášek, mastermind diskusí i praktických workshopů a večerních akcí, představí 70 speakerů z celého světa. Ti se budou věnovat budoucnosti webu, designu, vývoji frontendu a backendu, marketingu a všemu, co je s webem a internetem spojené, včetně užitečných rad jak nakopnout nejen web ale i celý technologický byznys. Vystoupí například Daniel Stenberg, výherce Polhem Prize za vytvoření cURL nebo specialistka na research Indi Young a Harry Roberts, který pomáhá zrychlit web Googlu. Nad budoucností webu se bude zamýšlet také Jan Gruntorád, který téměř před 30 lety spouštěl internet v Česku. Letošní WebExpo proběhne od 21. do 23. září v pražské Lucerně a zároveň bude streamováno online.



Domů » Články » Webovky 6. srpna slaví 30 let

reklama reklama