„The future is now“, Samsung představil reproduktor s omotaným displejem

IMD 2021 začal 25. srpna v Koreji a za tu krátkou dobu jsme viděli několik skvělých zařízení, která odhalily firmy Samsung a LG. Zejména šlo o chytrá zařízení do domácnosti a velmi nás zaujal Samsung, který představil skládací gadget, jenž lze dvakrát složit a vytvořit z něj velký 17,3palcový tablet. Naopak LG odhalil svůj 88palcový zvukový OLED televizor a chytrou postel s 55palcovou průhlednou OLED obrazovkou.

Samsung ale představil ještě jeden inovativní produkt. Konkrétně jsme se dočkali AI reproduktoru, který se dokáže během pouhých několika sekund proměnit v 12,4palcový displej. Podle zveřejněného videa má reproduktor Samsung AI Speaker válcovitý tvar, působí jako klasický vyšší reproduktor.

Jeho hlavní předností je 12,4palcový flexibilní OLED panel omotaný kolem reproduktoru. Ještě zajímavější je, že displej lze „rozbalit“ pouhým jedním kliknutím v proprietární aplikaci. Navíc pohyb panelu při přepínání mezi polohami se zdá být vcelku plynulý.

Samsung také odhalil 48palcový ohebný zvukový OLED panel a 34palcový monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz. Ačkoliv je tato technologie opravdu lákavá, nejsme si jisti, kdy se dostane i do rukou běžného zákazníka.

