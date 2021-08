Motorola Edge S Pro oficiálně, hlavně došlo na vylepšení displeje

V lednu tohoto roku jsme se dočkali novinky Motorola Edge S. Následně společnost uvedla další generaci série Edge a dnes zde máme další přírůstek v podobě Motorola Edge S Pro. Zde se firma zaměřila zejména na lepší zážitek u hraní her.

Oproti Edge S došlo na změnu designu a také specifikací, ale například procesor zůstal stejný. Nabízí se tedy Snapdragon 870, který má k dispozici až 12 GB operační paměti. V nejvyšší konfiguraci se nabízí 256 GB prostoru pro data. Firma si nechala záležet na displeji, který byl vyměněn za OLED panel se 144Hz frekvencí a několika certifikacemi dokazujícími jeho kvalitu.

Na zadní straně jsme se dočkali 108MPx foťáku, přičemž byl vyměněn senzor pro hloubku obrazu za 8MPx periskopický snímač nabízející 5x zoom. Ultra širokoúhlý snímač zůstal stejný. Přední strana má už jen jeden foťák, který byl přesunut do střední části displeje a má dvojnásobné rozlišení. Došlo na změnu baterie, která nabízí menší kapacitu, na druhou stranu došlo k navýšení rychlosti nabíjení.

V tuto chvíli míří Motorola Edge S Pro do prodeje na čínském trhu, přičemž cena začíná v přepočtu přibližně na 8 000 Kč. O dostupnosti v Evropě zatím společnost neinformovala.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!