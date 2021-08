Zdroj: Dotekomanie.cz

Jelikož už se představení nového iPhone 13 blíží, spekulace kolem této řady telefonů velmi sílí. Apple údajně očekává opravdu velkou poptávku po nadcházející generaci, takže si dopředu objednal výrazně větší množství potřebných komponentů. Nyní je výroba telefonů v rukou dvou společnosti – Foxconn a Pegatron. Zdá se ale, že Apple bude muset do hry přidat třetího hráče, aby dokázal uspokojit velkou poptávku.

Po iPhone 13 bude silná poptávka

Třetím výrobcem by se měla stát čínská společnost Luxshare Precision Industry. V současnosti už několik komponent pro iPhone vyrábí, jako je haptic motor a kamerové moduly, stejně jako kovové rámečky, a má také na starosti výrobu AirPods.

Apple by měl ještě do ledna vyrobit zhruba 90 – 95 mil. kusů iPhone 13. Zajímavé také je, že americká společnost vůbec poprvé pustila do výroby prémiového telefonu nováčka. Dříve se nový výrobce soustředil na výrobu starších modelů, u kterých si Apple spolupráci, řekněme, osahal.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » iPhone 13 bude vyrábět ještě třetí dodavatel

reklama reklama