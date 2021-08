TikTok brzy získá vlastní sekci Stories

TikTok rozhodně nepatří mezi služby, která by se u konkurence neinspirovala. Právě naopak dost často některé funkce implementuje i do své aplikace. A stejnou věc se nyní chystá udělat i u Stories. Na Twitteru se objevil příspěvek, ve kterém se uvádí, že TikTok chystá Stories, které zmizí po 24 hodinách – známe ze Snapchatu / Instagramu.

V současnosti už je funkcionalita ve fázi testování s malou podskupinou uživatelů mimo USA. Samotná služba se vyjádřila, že v současné době experimentuje se způsoby, jak dát tvůrcům další formáty pro vytváření kreativních nápadů pro svou komunitu.

Zajímavé, jak se Stories rychle rozšířily mezi aplikacemi. Nejprve s tímto způsobem dorazil Snapchat a následně se funkce objevila na všech platformách Facebooku. Nedávno dokonce také na profesionální síti LinkedIn nebo Twitteru. Stejně jako jeho konkurenti i TikTok může se Stories velmi uspět.

Zdroj: engadget.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!