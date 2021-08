Instagram chce znát vaše datum narození

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnosti se snaží třídit obsah podle kategorií a také podle věku uživatele. Ostatně ne vše by mělo být dostupné pro děti, respektive pro uživatele pod jistou věkovou hranicí. Bohužel neexistuje systém, který by byl stoprocentní a nedovoloval by zadání špatného věku. I tak se Instagram nyní snaží získat informaci, kdy jste se narodili.

Věk kvůli obsahu

Sociální síť Instagram oznámila, že bude nyní vyžadovat od uživatelů zadání svého data narození. Hlavním záměrem k tomuto sběru je zejména obsah samotný. Dle věku se budou zobrazovat reklamy a také obsah samotný. V první fázi zřejmě uvidíte na začátku hlavní obrazovky jednoduchou výzvu k zadání informace.

Zadání je v tomto případě dobrovolné a není vyžadováno. Něco jiného je ale získání přístupu k obsahu, který byl označen jako nevhodný pro osoby mladší 18 let. Pro zobrazení již budete muset zadat tuto informaci.

Facebook, tedy majitel Instagramu, dodává, že informaci o datu narození uživatelů již má u většiny z nich. Novinka jen sbírá u těch, kteří ještě nezadali datum. Samozřejmě vás napadne, že kdokoliv si může vymyslet datum a zadat nesprávné údaje, aby mohl bez jakýchkoliv problémů sledovat obsah i pro starší uživatele. Facebook ale pracuje na systému s využitím umělé inteligence, který by měl odhadnout věk uživatele. Pokud dojde k podezření, že se vypočítaný věk neshoduje se zadaným datum, tak bude uživatel vyzván k opětovnému zadání. Jestli zde budou další kroky nebo sankce, to zatím není známo.

