Vivo Y15s mezi prvními získá Helio G35

Před více než rokem jsme měli možnost poznat nový procesor Helio G35 od MediaTeku a po jeho službách zanedlouho sáhne společnost Vivo. Připravovaný přírůstek s označením V2120A v konečném výsledku bude model Y15s a zařadí se mezi první zástupce běžící pod touto čipovou sadou, která nepatří k příliš oblíbeným řešení. Čínský producent vypustí zařízení jen do nižších pater střední třídy.

Další do počtu

Vivo Y15s do dnešní doby byl spatřen v databázi IMEI nebo benchmarkovém testu Geekbench, kde zatím za sebou nechal největší množství specifikací. Jak už bylo zmíněno, tak čipset Helio G35 (MT6765V/CB) s herním zaměřením přinese třeba celkem 8 jader (2,3 GHz) a grafický čip PowerVR GE8320. Pro doplnění lze zmínit alespoň operační paměť RAM o velikosti 2 GB.

Velikost uživatelského úložiště neznáme, ale můžeme se domnívat, že nasadí kapacitu 64 GB. Pochybovat nemusíme nad verzí operačního systému, protože do samotného základu předinstalují Android 11. Telefon by mohl být oficiálně představen po boku prvních novinek do produktové řady V21 či X70, které rovněž začínají unikat prostřednictvím různých databází. Nakonec nejbližší týdny zřejmě přinesou další prvky do seznamu specifikací a snad i možnou podobu všech chystaných zařízení.

