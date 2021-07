Xiaomi možná pracuje na levnější verzi AirTagu

Zdroj: GSMArena

Čínská společnost Xiaomi možná pracuje na vlastní levnější verzi AirTagu od Applu. Důkazem toho je nedávno podaný patent, který byl výrobci schválen. Registraci patentu lze dohled pod kódovým označením CN106877911B a vůbec poprvé byl registrován v roce 2017.

Xiaomi má patent na vlastní AirTag

Tento patent se týká metody a zařízení, které je schopné najít položky pomocí bezdrátové technologie. Jinými slovy, dotyčný produkt lze použít k nalezení ztracených položek uživatele. Znamená to, že by se mělo jednat o podobnou typologii produktu, jakým je AirTag od Applu. Rozdíl by měl být hlavně v ceně, která by měla být dle dostupných informací ještě nižší.

Xiaomi „AirTag“ by nabídl velmi podobné funkce, ale za přijatelnější cenu. V tuto chvíli se jedná ale pouze o spekulace, takže je třeba na zprávu nahlížet s dostatečným odstupem. Bohužel jde také jen o patent a je příliš brzy na to, abychom zjistili, zda výrobce na takovém zařízení skutečně pracuje.

